عضو بـ «تعليم البرلمان»: لن نسمح بإلغاء مجانية التعليم

11 نوفمبر 2018 - 06:08 م

قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تصريح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجانية التعليم تم فهمه بطريقة خاطئة.

وأضافت في تصريحات لـ"المصريون"، أن "كل ما يشغل تفكير الوزير هو أن يصل الدعم في منظومته إلى مستحقيه"، موضحة أن "تصريحاته عن مجانية التعليم خلال ندوة المشروعات الصغيرة، كان يقصد بها عدم المساواة بين المتفوقين والطلبة الذين يتعاملون مع الدراسة بعشوائية، وضرورة التفرقة بينهم".

وشددت على أنه "لا مساس بمجانية التعليم، لأنه حق دستوري لكل مواطن، وإذا تقدم أي من كان بمقترح لإلغاء مجانية التعليم سيرفضه البرلمان ولن يوافق على هذا المقترح نهائيًا".

وأشارت إلى أن "الزيادة السكانية تهدد منظومة التعليم، ووزير التعليم قدم مقترحات جيدة للقضاء عليها في القريب العاجل، وسيتم حل العجز في المعلمين في المدارس، عن طريق التعاقد مع عدد من المعلمين بكل مديرية تعليمية لسد العجز بها، عن طريق التعاقد مع المعلمين وفق الشروط التي تحددها".





