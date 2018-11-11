أول ضحايا خسارة اللقب الأفريقي بالأهلي

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إقالة مدرب الأهلي بعد خسارة اللقب الأفريقي

تدرس لجنة الكرة في النادي الأهلي، إقالة الهولندي مايكل ليندمان مخطط الأحمال البدنية بالفريق الكروي الأول بالنادي، بعد أن ضربت الإصابات صفوف الفريق خلال الفترة الماضية مما تسبب في خسارة اللقب.

وكشفت مصادر داخل الأهلي أن هناك تفكيرا قويا بشأن توجيه الشكر للمدرب الهولندى والبحث عن مخطط أحمال بدنية جديد لتحقيق طفرة شاملة في هذا الجانب بعد القصور الواضح الذي غلف أداء المدرب الهولندى الذي بات أحد أسباب خسارة اللقب الأفريقي وفقا لما ذكرته مصادر داخل الأهلي بعد أن لعبت وحداته التدريبية دورًا مؤثرًا في الإصابات العضلية التي ضربت لاعبي الأهلي.

وبات من المنتظر أن تشهد الساعات القادمة مفاوضات مع أحد المدربين الأجانب لتولي منصب مخطط الأحمال بدلا من ليندمان.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي أمس الأول بعد السقوط في رادس بثلاثية نظيفة.


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