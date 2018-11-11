الأرصاد للمواطنين: ارتدوا الملابس الثقيلة في هذه الأوقات

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الطقس

الأرصاد

الملابس الثقيلة

أكد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة حتى السواحل الغربية والشرقية، حيث يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وقال عبد العال، إنه من المتوقع أن يسود هذا الطقس المعتدل حتى يوم الثلاثاء، كما يُنصح بارتداء الملابس الثقيلة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، والساعات المتأخرة من الليل.

وأضاف في تصريحات صحفية: "تتكون الشبورة المائية على الطرق الساحلية والقريبة من المياه، لذلك ينصح بتوخي الحذر أثناء القيادة".

وعن حالة الرياح فتكون خفيفة إلى معتدلة على أغلب الأنحاء، وأما البحرين الأحمر والمتوسط فسيكونان قابلين لجميع أنواع الملاحة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فتتراوح العظمى من 23- 24 على السواحل الشمالية، ومن 24- 25 على القاهرة، ومن 26- 27 على شرم الشيخ وجنوب سيناء، ومن 27- 28 على جنوب الصعيد.


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