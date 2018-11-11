26 نوفمبر.. الحكم على متهم بأحداث الاتحادية

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محاكمة متهم

محكمة جنايات شمال القاهرة

احداث الاتحادية

قررت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بطرة، اليوم الأحد، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم، فى القضية التى المعروفة بـ "أحداث الاتحادية"، لجلسة 26 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم وآخرين تم الحكم عليهم ف ىمقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه، وأيمن هدهود مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة.

 كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد الجماعة للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.


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