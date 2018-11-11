صورة.. علم مصر على حذاء «صلاح»

11 نوفمبر 2018 - 06:37 م

نشر النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، صورة لحذائه الجديد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وحرص «صلاح» على نشر صورة الحذاء الذي خاض به مباراة فريقه أمام فولهام، التي أقيمت على ملعب «آنفيلد»، اليوم، الأحد، مرسوم عليه علم مصر برفقه اسمه.

وسجل هدفى ليفربول فى مباراة اليوم، محمد صلاح وشيردان شاكيرى فى الدقيقتين 41 و53 من عمر المباراة.

نجح ليفربول في الفوز على نظيره فولهام، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي .



