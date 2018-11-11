«صناعة البرلمان» توصي بفرض رسوم على الحديد المستورد

11 نوفمبر 2018 - 07:05 م

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد لحماية الصناعة الوطنية، وتخفيض أسعار الغاز والطاقة ومعاملة شركات الصلب بنفس أسعار مصانع الأسمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد برئاسة فرج عامر، بحضور كبار مصنعي الحديد من بينهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وشهدت اللجنة خلافات ومشادات حول فرض رسوم إغراق "حماية" على "البليت" المستورد واختلفت شركات الصلب فيما بينها، ففي الوقت الذي طالب فيه رفيق طه رئيس شركة السويس للأسمنت بفرض رسوم إغراق على "البليت" رفض ونيس عياد رئيس شركة عياد، وعدد من شركات الصلب، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى زيادة التكلفة على المصانع الصغيرة وزيادة الأسعار وإغلاق نحو 27 مصنعا صغيرا.

وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات التعدينية باتحاد الصناعات، إن فرض رسوم إغراق على "البليت" لم يكن ضمن مطالب شركات الصلب، مضيفا: "أكدت لي شركات بشاي وعز والمصريين أنها ليست مع فرض رسوم إغراق على البليت"، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى خسائر كبيرة للمصانع الصغيرة، وأن البليت بشركة السويس للأسمنت لا يكفي السوق.