الإفريقي للتنمية": الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج طيبة

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أشاد أكينومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أديسينا قوله: إن برنامج الإصلاح حقق نتائج طيبة، حيث عادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتدفق إلى مصر بشكل كبير، وجرت إدارة مسألة التضخم في البلاد بشكل جيد للغاية.  وقال أديسينا للوكالة - على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي الذي نظمه البنك بالتعاون مع حكومة جنوب إفريقيا - إنه تلقى دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شرم الشيخ ديسمبر المقبل، وأنه يعتزم المشاركة بالمؤتمر.


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