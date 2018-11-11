الإفريقي للتنمية": الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج طيبة

11 نوفمبر 2018 - 07:07 م



أشاد أكينومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.



ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أديسينا قوله: إن برنامج الإصلاح حقق نتائج طيبة، حيث عادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتدفق إلى مصر بشكل كبير، وجرت إدارة مسألة التضخم في البلاد بشكل جيد للغاية. وقال أديسينا للوكالة - على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي الذي نظمه البنك بالتعاون مع حكومة جنوب إفريقيا - إنه تلقى دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شرم الشيخ ديسمبر المقبل، وأنه يعتزم المشاركة بالمؤتمر.





