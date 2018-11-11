«التموين» تلغي الدعم عن هؤلاء

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متابعات - خالد الشرقاوي

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أكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، صرح بأن الوزارة تدرس بالفعل إلغاء الدعم لمن يتقاضى 7 آلاف جنيه شهريًا.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة "MBC مصر"، مساء اليوم، أن هذا الإجراء يعتبر ضرورة ملحة لتنقية بطاقات الدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح أن بطاقات الدعم التي تحمل أخطاءً والتي لن يتم تصحيحها حتى نهاية نوفمبر الجاري، لن تتمكن من صرف المستحقات والمخصصات التموينية في أول ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أنه جرى غلق الباب لإضافة المواليد وتحديث البيانات، مشيرا إلى تصحيح بيانات 55 مليون رقم قومي مدرجة في بطاقات التموين.


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