بتروجت يتعادل سلبيًا مع إنبي

11 نوفمبر 2018 - 08:45 م

حسم التعادل السبي بدون أهداف، نتيجة لقاء بتروجت وإنبى، فى المباراة التي جمعتهما، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري العام.

جاءت أحداث الشوط الاول سريعة من كلا الفريقين وظهرت رغبة لاعبى بتروجت فى حصد الثلاث نقاط وسط القيادة الفنية الجديدة لمحمد عودة وأن كان يدير لقاء اليوم أحمد عبد الفتاح مدرب الفريق الذى استمر من الجهاز الفنى السابق .

وقد سنحت بعض الفرص السهلة للثنائى شيمس بيكلى ومحمد فييرا الذى أضاع انفراد كامل فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء لينهى محمود البنا حكم اللقاء الشوط الأول بالتعادل السلبى .

فى الشوط الثانى حاول الفريقان الضغط لإحراز هدف التقدم إلا أن رعونة المهاجمين من الفريقين بالإضافة لتألق حراس المرمى حالا دون تغيير النتيجة ليقتسم الفريقان نقاط المباراة .

ذبهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 14 نقطة فى المركز الحادى عشر ، بينما ارتفع رصيد بتروجت إلى 11 نقطة ومازال فى المركز الأخير للمسابقة.