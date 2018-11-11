«اللي عاوزاها المدارس يحرم على السناتر»

11 نوفمبر 2018 - 08:59 م

"مجانية التعليم" هي أحد مكتسبات ثورة 23 يوليو 1952، والتي حافظت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة على مدار أكثر من 60 عامًا، ولم تمس هذا الحق الذي أتاح للطبقة العريضة من المصريين بالترقي في المراحل التعليمية المختلفة، انتهاءً بالحصول على الشهادة الجامعية.

غير أن موجة من الخوف انتابت المتابعين لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعدما تطرق بالحديث إليها أخيرًا، قائلاً، إن "مجانية التعليم ما ينفعش تتساب بدون نقاش، لازم تناقشوه، لو فضلنا عايشين بده نبقى بنضحك على نفسنا"، ما فسر على أنه دعوة لإلغاء مجانية التعليم في مصر، وهو ما قوبل بالرفض الواسع، والتلويح بالرفض من قبل أعضاء بمجلس النواب، معربين عن رفضهم تمامًا لأية مقترحات بهذا الخصوص.

وربط مراقبون بين تصريحات الوزير المثيرة للجدل، والحملة التي تقودها الحكومة في الآونة الأخيرة على مراكز الدروس الخصوصية، والعمل على تغليظ العقوبة التي تجرم هذا النشاط الذي يستنزف مليارات الجنيهات من ميزانية الأسر المصرية في إعطاء دروس خصوصية لأبنائهم.

إذ ربط المراقبون بين التضييق على مراكز الدروس الخصوصية وحديث الوزير الذي جاء بعد أيام من إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى الشباب بشرم الشيخ حول الحاجة إلى 250 ألف فصل جديد يقول إن ميزانيتها تكلف الدولة 130 مليار جنيه، ملمحًا بوقف العلاوة السنوية للعاملين بالدولة من أجل الانتهاء من تشييدها، وقالوا إن ذلك قد يفتح الباب في المستقبل لإلغاء مجانية التعليم، وتوجيه ميزانية الدروس الخصوصية لصالح المدارس الحكومية.

وقالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تصريح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجانية التعليم تم فهمها بطريقة خاطئة.

وأضافت في تصريحات إلى "المصريون"، أن "كل ما يشغل تفكير الوزير هو أن يصل الدعم في منظومته إلى مستحقيه"، موضحة أن "تصريحاته عن مجانية التعليم خلال ندوة المشروعات الصغيرة، كان يقصد بها عدم المساواة بين المتفوقين والطلبة الذين يتعاملون مع الدراسة بعشوائية، وضرورة التفرقة بينهم".

وشددت على أنه "لا مساس بمجانية التعليم، لأنه حق دستوري لكل مواطن، وإذا تقدم أي من كان بمقترح لإلغاء مجانية التعليم سيرفضه البرلمان ولن يوافق على هذا المقترح نهائيًا".

وأشارت إلى أن "الزيادة السكانية تهدد منظومة التعليم، ووزير التعليم قدم مقترحات جيدة للقضاء عليها في القريب العاجل، وسيتم حل العجز في المعلمين في المدارس، عن طريق التعاقد مع عدد من المعلمين بكل مديرية تعليمية لسد العجز بها، عن طريق التعاقد مع المعلمين وفق الشروط التي تحددها"

من جهته، قال الدكتور مصطفى رجب، العميد الأسبق لكلية التربية بجامعة سوهاج، الخبير التربوي، إن "حملة وزارة التربية والتعليم على مراكز الدروس الخصوصية هي معركة كل عام، ومنذ عام 1995 حتى الآن تعلن الوزارة سنويًا عن حملة مكبرة للقضاء على الدروس الخصوصية، ومع ذلك لا زالت مستمرة حتى الآن".

وأضاف رجب لــ "لمصريون"، أن "القول بان أولياء الأمور من الممكن أن يساهموا في نهضة العملية التعليمية في مصر إذا نجحت الدولة بالفعل في القضاء بشكل تام علي الدروس الخصوصية من خلال تبرعهم لبناء مدارس جديدة، أو المساهمة ماديًا في رفع مرتبات المعلمين لرفع كفاءة العملية التعليمية لن يحدث على الإطلاق، وإن حدث ستكون حالات فردية فقط، لأن الحالة الاقتصادية التي يمر بها المصريون لا تسمح بذلك".

وشدد رجب على أن "مجانية التعليم حق للجميع كما نص دستور 2014؛ فالدولة ملزمة دستوريًا ببناء المدارس وتعليم الطلاب دون إجبار أولياء الأمور على المساهمة في نهضة العملية التعليمية في مصر".