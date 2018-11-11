» ديربي مانشستر.. السيتي يهزم اليونايتد بثلاثية

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مانشستر

السيتي

اليونايتد

فاز فريق مانشستر سيتي على غريمه مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

بدأ مانشستر سيتي التسجيل مبكرًا عن طريق ديفيد سيلفا في الدقيقة 12، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني أضاف سيرجيو أجوير الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 48، قبل أن يسجل مارسيال الهدف الأول لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 58، نتيجة عرقلة لوكاكو داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية المباراة بـ4 دقائق، نجح جوندوجان في إنهاء الأمور وتسجيل الهدف الثالث لمانشستر سيتي وتنتهي المباراة بهزيمة مانشستر يونايتد 3/1.

وشهد اللقاء مشاركة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، في المباراة رقم 300 له كمدرب في البريمييرليج.

بهذا الانتصار الكبير، ارتقى مانشستر سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي منفردًا برصيد 32 نقطة، فيما جاء مانشستر يونايتد ثامنًا بـ20 نقطة.


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