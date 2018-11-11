» داعية سلفي يطالب بنشر الدعاة الأزهريين داخل الجامعات

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الأزهر

داعية سلفي

تلعيم الدين

قوبلت قوافل الأزهر الدعوية داخل الشارع المصري، للإجابة على استفسارات المواطنين خاصة على المقاهي والكافيهات، وتوضيح تعاليم الدين وفق منهجه المعروف بوسطتيه واعتداله، بترحيب واسع بين المصريين.

وعلى إثر ذلك، برزت دعوات تطالب بضرورة تطبيق فكرة نشر الدعاة الأزهريين في عدد من الهيئات الحكومية لنشر سماحة الدين الإسلامي والإجابة علي استفسارات المواطنين.

وطالب الداعية السلفي، سامح عبد الحميد، مؤسسة الأزهر بنشر الدعاة الأزهريين في الجامعات لتوعية الشباب بمخاطر الإرهاب والأفكار الضالة، وكذلك داخل المصالح الحكومية والوزارات وغيرها لنشر مفاهيم الإسلام الصحيح، والإجابة عن الأسئلة المُلحة التي يحتاجها الجميع.

وشدد عبد الحميد في تصريحات إلى "المصريون" على ضرورة عودة "أكشاك الفتوى" في محطات مترو الأنفاق مرة أخرى، قائلاً إن "آلاف الركاب كانوا يستغلون فرصة انتظارهم للمترو؛ ويسألون لجان الفتوى عن أمور دينهم، ويستشيرونهم في أمورهم الخاصة والأسرية، وهذه يُؤدي للوئام والوفاق داخل البيوت المصرية، وبالتالي يُؤدي لخفض نسبة الطلاق المرتفعة".

وأكد عبد الحميد، أهمية دور الأزهر في نشر تعاليم الدين الإسلامي والفهم الصحيح لكل الأمور الدينية التي تشغل بال المواطن المصري.


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