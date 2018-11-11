» غرفة الصناعات تكشف حقيقة خفض أسعار السيارات في يناير

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عبدالمنعم القاضي

كشف المهندس عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعة الهندسية باتحاد الصناعات، عن حقيقة انخفاض السيارات الأوروبية في يناير المقبل.

وقال في تصريحات لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc »، مساء الأحد، إن السيارات الأوروبية لن تنخفض على الإطلاق، ويمكن أن يثبت سعرها أو يزيد قليلًا، موضحًا أن السيارات لم تنخفض أسعارها طوال السنوات الماضية بالرغم من تطبيق الاتفاقية.

وأوضح أن مصنعي السيارات في مصر هم المتضررون من الإعفاءات الجمركية، ولم يحقق مجمعو السيارات 20% أو 30% من الأرباح، متابعًا: «التجار هم سبب ارتفاع الأسعار، والشركات الأوروبية لم يتم تقديم أي حوافز للمصنعين، والمستفيد الوحيد من إلغاء الإعفاءات الجمركية».

ويُذكر أن مصر والاتحـاد الأوروبي وقعا في يونيو عام 2001 اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عامًا من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلى 16 سنة.


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