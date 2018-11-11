طلعت يوسف يعلن قائمة المقاصة لمباراة بيراميدز

11 نوفمبر 2018 - 09:10 م

أعلن الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف، قائمة فريقه استعدادًا لمباراة بيراميدز، المقرر إقامتها غدًا الاثنين، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 14 بالدوري.

وضمت القائمة كلاً من.. أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدي في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودى – طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد – عصام صبحي – أحمد محسن – هاني سعيد – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد تونى – نصر رمضان – صلاح عاشور – جون انطوي – محمد رمضان – مروان حمدي.

يذكر ان اتحاد الكرة قرر اقامة المباراة بدون جمهور ولم يعلن السبب، واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان ناديه ملتزم بقرار الجبلاية ولن تحضر جماهير الفيوم المباراة لمؤازرة الفريق تنفيذا للقرار.