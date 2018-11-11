  • الأحد 11 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:38 م
بحث متقدم
مدبولي

تفاصيل خطة الحكومة للقضاء على أزمات السلع

طلاب

«اللي عاوزاها المدارس يحرم على السناتر»

أرشيفية

«التموين» تلغي الدعم عن هؤلاء

أرشيفية

الجدل حول «خانة الديانة» في انتظار حسم البرلمان

أرشيفية

«حمو بيكا» و«مجدي شطة» يصلان البرلمان

الدولار

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه مساء اليوم الأحد

أرشيفية

الأرصاد للمواطنين: ارتدوا الملابس الثقيلة في هذه الأوقات

الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

خاشقجي

تحديد موعد صلاة الغائب على «خاشقجي»

عبد الناصر زيدان

إيقاف برنامجي «زيدان» و«الزمالك اليوم»

طلعت يوسف يعلن قائمة المقاصة لمباراة بيراميدز

الرياضة

المقاصة
المقاصة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«طلعت يوسف» يعلن قائمة المقاصة لمباراة الاتحاد

#

تعرف على قائمة المقاصة لمواجهة بتروجت

#

طلعت يوسف يعلن قائمة المقاصة لمباراة دجلة

#

موعد إعلان قائمة «الفراعنة» لمواجهة النيجر

المصريون

المقاصة

بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف، قائمة فريقه استعدادًا لمباراة بيراميدز، المقرر إقامتها غدًا الاثنين، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 14 بالدوري.

وضمت القائمة كلاً من.. أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدي في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودى – طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد – عصام صبحي – أحمد محسن – هاني سعيد – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد تونى – نصر رمضان – صلاح عاشور – جون انطوي – محمد رمضان – مروان حمدي.

يذكر ان اتحاد الكرة قرر اقامة المباراة بدون جمهور ولم يعلن السبب، واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان ناديه ملتزم بقرار الجبلاية ولن تحضر جماهير الفيوم المباراة لمؤازرة الفريق تنفيذا للقرار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع وإصابة 6 فى إطلاق نار بولاية تينيسى الأمريكية
» غرفة الصناعات تكشف حقيقة خفض أسعار السيارات في يناير
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
» داعية سلفي يطالب بنشر الدعاة الأزهريين داخل الجامعات
» ميركل: اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية بالعالم
» ديربي مانشستر.. السيتي يهزم اليونايتد بثلاثية
» استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب
» محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"
» بالفيديو.. ريال بيتيس يهزم برشلونة برباعية
» محاكمة رئيس حي الموسكى بتهمة الرشوة
» إعدام 22 شابًا أحوازيًا داخل أحد سجون إيران

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي