  • الأحد 11 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:36 م
بحث متقدم
مدبولي

تفاصيل خطة الحكومة للقضاء على أزمات السلع

طلاب

«اللي عاوزاها المدارس يحرم على السناتر»

أرشيفية

«التموين» تلغي الدعم عن هؤلاء

أرشيفية

الجدل حول «خانة الديانة» في انتظار حسم البرلمان

أرشيفية

«حمو بيكا» و«مجدي شطة» يصلان البرلمان

الدولار

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه مساء اليوم الأحد

أرشيفية

الأرصاد للمواطنين: ارتدوا الملابس الثقيلة في هذه الأوقات

الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

خاشقجي

تحديد موعد صلاة الغائب على «خاشقجي»

عبد الناصر زيدان

إيقاف برنامجي «زيدان» و«الزمالك اليوم»

«البرلمان» يوافق على التعريفة الجمركية الجديدة

الحياة السياسية

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

متابعات

أخبار متعلقة
#

رسميًا السيارات الأوروبية بدون جمارك بدءًا من 2019

#

مصر تخفض جمارك السيارات إلى صفر اعتبارًا من يناير القادم

#

تركيا ترفع الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية

#

هل يوافق «عبدالعال» على إذاعة جلسات البرلمان على الهواء؟

البرلمان

وزارة المالية

الخطة

التعريفة الجمركية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية.

من ناحيته قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة: إن التعريفة الجديدة لا تحمل أي أعباء جديدة على المواطن، وليس لها أي تأثير سلبى على حركة التجارة الدولية والاستيراد والتصدير.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الهدف الرئيسى من هذه التعريفة هو مواكبة التطورات العالمية، والوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه الاتفاقيات الدولية ومنظمة الجمارك العالمية.

وتتضمن التعريفة الجديدة إضافة أصناف دولية جديدة تخص السلع الغذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية المهمة والتي تعكس رأى منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO ) لأغراض الرقابة العالمية على الأمن الغذائي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع وإصابة 6 فى إطلاق نار بولاية تينيسى الأمريكية
» غرفة الصناعات تكشف حقيقة خفض أسعار السيارات في يناير
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
» داعية سلفي يطالب بنشر الدعاة الأزهريين داخل الجامعات
» ميركل: اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية بالعالم
» ديربي مانشستر.. السيتي يهزم اليونايتد بثلاثية
» استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب
» محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"
» بالفيديو.. ريال بيتيس يهزم برشلونة برباعية
» محاكمة رئيس حي الموسكى بتهمة الرشوة
» إعدام 22 شابًا أحوازيًا داخل أحد سجون إيران

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

الجهاز الفني - 8 %
اللاعبون - 13 %
إدارة النادي - 7 %
جميعهم - 60 %
غير مهتم - 12 %
اجمالى المصوتين:242

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي