محاكمة معاون مباحث المقطم بتهمة الاختلاس

11 نوفمبر 2018 - 09:10 م

تنظر، غدا الاثنين، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، محاكمة معاون مباحث قسم شرطة المقطم بتهمة اختلاس 15 ألفا من ربة منزل وتلفيق قضية ضدها.

وضمت قائمة الاتهامات بإشراف المستشار مصطفى بركات رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اختلاس مبلغ وقدره 15 ألف جنيه مملوك للمجنى عليهم، وارتكاب جريمة تزوير محرر رسمى وهو محضر الضبط، بأن نسب فيه للمتهمين حيازة سلاح نارى ولفافات الهيروين على غير الحقيقة، وضمت قائمة الاتهامات تهمة حيازة جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى.

فيما كشفت تحقيقات النيابة فى اتهام معاون مباحث قسم المقطم السابق بالتزوير عن مفاجآت جديدة، وأثبتت أن التسجيلات الصوتية تؤكد وجود علاقة بين مقدمة البلاغ "سيدة المقطم"، وشهود الإثبات.

ومن خلال تحقيقات النيابة مع مقدمة البلاغ "إيمان. ك"، تبين أن التسجيلات الصوتية والمرئية التى قدمت ضد النقيب "م . س"، معاون مباحث القسم السابق، لا تخصه وأثبتت تحقيقات النيابة أن تلك التسجيلات تخص شهود الإثبات .

وكشفت التحقيقات عن أن "إيمان .ك "، المتهمة فى قضية الاتجار بالمواد المخدرة ، تقدمت بـ"كارت ميمورى" مسجل عليه مكالمات هاتفية بينها وبين الرائد "م .ب" رئيس مباحث الأميرية سابقا، وهو شاهد إثبات فى وجود علاقة بين النقيب " م. س" والسيدة، والذى كان ينكر فى البداية وجود تلك العلاقة ، ما أثار حفيظة سيدة المقطم لتقديم وحدة تخزين عليها تسجيل مرأى مدته ثلاثة دقائق.

ويحوى التسجيل مشهد لمجموعة يرقصون مشهرين أسلحتهم ، وأطلقوا الأعيرة النارية، وأقرت سيدة المقطم أنها من صورت هذه المقاطع أثناء تواجد هؤلاء الأشخاص فى الكافية المملوك لزوجها "على. س"، " مكان الضبط لها وللمتهمين والآخرين فى قضية المخدرات" .

وأوضحت سيدة المقطم فى أقوالها أمام النيابة أن الأشخاص الموجودين بمقطع الفيديو هم كل من الرائد " م. ب" رئيس مباحث الأميرية السابق ، والأمين بيومى، وباقى شهود الإثبات.