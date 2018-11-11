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آرسنال يخطف فوزًا مثيرًا من ولفرهامبتون

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المصريون

أرسنال

ولفرهامبتون

خطف آرسنال تعادلًا مثيرًا من نظيره ولفرهامبتون، بهدف لكل منهما، في المباراة التى أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

سجل البرتغالي إيفان كافاليرو هدف وولفرهامبتون، في الدقيقة 13، قبل أن يعادل الأرميني هنريك مخيتاريان النتيجة لصالح آرسنال في الدقيقة 86.

وأنقذ تألق الحارس الألماني لينو ، الجانرز من هزيمة ثقيلة بعدما تصدى لأكثر كرة خطرة ساهمت فى خروج نتيجة المباراة هكذا.

ارتفع رصيد أرسنال للنقطة 24 محتلا المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد وولفرهامبتون للنقطة 16 محتلا المركز الـ11.


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