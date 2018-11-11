  • الأحد 11 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:48 م
بحث متقدم
صرف التموين

برلمانية تكشف حقيقة تطبيق البدل النقدي

سامح شكري وزير الخارجية

رسميًا.. مصر ترد على شروط قطر للمصالحة

بالصور.. شوادر لمستقبل وطن لبيع البطاطس بأسعار مخفضة للمواطنين

«أحزاب البطاطس»: نحن نختلف عن الإخوان!

لدكتور محمد عصمت زين الدين

أبو العلماء النوويين في مصر الذي تجاهلته كل الأنظمة

مدبولي

تفاصيل خطة الحكومة للقضاء على أزمات السلع

طلاب

«اللي عاوزاها المدارس يحرم على السناتر»

الدولار

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه مساء اليوم الأحد

أرشيفية

«التموين» تلغي الدعم عن هؤلاء

الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

خاشقجي

تحديد موعد صلاة الغائب على «خاشقجي»

إيران تسعى لخرق العقوبات بهذا الأمر الخطير

عرب وعالم

"عداد عكسي" ضد إيران علي صفحة الخارجية الأمريكية
"عداد عكسي" ضد إيران علي صفحة الخارجية الأمريكية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ترامب يُهدد بهذا الأمر الخطير بولاية كاليفورنيا

#

ترامب يبدي قلقه من هذا الأمر الخطير

#

بولتون يتوعد بمزيد من العقوبات على إيران

#

العراق يرفض بيانا أمريكيا بشأن العقوبات على إيران

تواصل إيران مساعيها لخرق العقوبات الأمريكية على اقتصادها، عبر بيع نفطها الخام في بورصة طهران للطاقة.وأفاد بيان صادر عن الوزارة الإيرانية، أنها باعت 700 ألف برميل نفط عرضتها في بورصة طهران للطاقة، بسعر 64 دولارًا و97 سنتًا للبرميل الواحد.
وبهذا تكون الوزارة خفّضت سعر نفطها في إجراء ليس الأول، بعد أن حدد سعر البرميل قبل سريان العقوبات الأمريكية عليها، عند 79 دولارًا و15 سنتًا.
وأشار بيان الوزارة إلى أن النفط الإيراني بِيع في البورصة على 3 دفعات إلى ثلاثة أشخاص (لم تحدد هويتهم)، بواقع 245 ألف برميل، و210 آلاف برميل، و245 ألف برميل.
يشار أن وزارة النفط الإيرانية عرضت للمرة الأولى نفطها للبيع في بورصة طهران للطاقة في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أسبوع من سريان العقوبات الأمريكية على بلادها.
ووضعت الوزارة وقتها سعر 79 دولارًا و15 سنتًا لبرميل النفط الواحد، إلا أنها اضطرت إلى بيع 280 ألف برميل من أصل مليون برميل عرضتها ببورصة طهران، بسعر 75 دولارًا و85 سنتًا بذات اليوم الذي عرضته للبورصة، بسبب عدم إيجاد زبائن للشراء. وذكرت وزارة النفط في بيان لها آنذاك، أن الزبائن لم يقدموا أسعارًا تصل إلى السعر الذي حددته الوزارة، وهو 79 دولارًا و15 سنتًا للبرميل الواحد.
وأكدت أن طلبات شراء النفط في بورصة الطاقة، لن تقل عن 35 ألف برميل، ولن تزيد عن 100 ألف برميل؛ شريطة سداد 10 بالمائة سلفًا من إجمالي كمية النفط المراد الحصول عليه، قبل تقديم طلب الشراء.
وتتم عملية البيع عبر تسديد 20 بالمائة من سعر الكمية بالعملة المحلية، و80 بالمائة عبر العمليات الأجنبية.
وتهدف إيران من هذه الخطوة، إلى تعزيز قيمة نفطها داخل البلاد وضمان تدفق السيولة.
وإيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بـ3.45 ملايين برميل يوميًا، بمتوسط صادرات 2.1 مليون برميل يوميًا.
وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني، وقرر إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.
كما أعلن ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.
غير أن الاتحاد الأوروبي ودول أخرى رفضت الانسحاب، وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت العقوبات الأمريكية على التعاملات النفطية مع طهران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الطاقة السعودي: الرياض تعتزم خفض تصديرها من النفط
» مصر تواجه حرب شرسة أحد آلياتها هذا الأمر الخطير
» مصرع جندي أمريكي خلال شجار مع صديقته
» سلسلة غارات إسرائيلية على جنوبي قطاع غزة
» تفاصيل ما حدث بين ترامب وبوتين في باريس
» ميركل: اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية بالعالم
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
» الأرصاد للمواطنين: ارتدوا الملابس الثقيلة في هذه الأوقات
» مصرع وإصابة 6 فى إطلاق نار بولاية تينيسى الأمريكية
» غرفة الصناعات تكشف حقيقة خفض أسعار السيارات في يناير
» داعية سلفي يطالب بنشر الدعاة الأزهريين داخل الجامعات

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي