أياكس يكتسح إكسيلسيور بسباعية في الدوري الهولندي

11 نوفمبر 2018 - 10:45 م

اكتسح فريق أياكس أمستردام، الأحد، مضيفه إكسيلسيور بـ7 أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري الهولندي لكرة القدم.

أحرز السباعية، دوني فان دي بيك (هدفين) في الدقيقتين 31 و48، والدنماركي لاسه شوني ومواطنه كاسبر دولبيرغ وجيردي شوتن لاعب إكسيلسيور بالخطأ في مرماه والمغربي حكيم زيياش والبرازيلي دافيد ناريس في الدقائق 44 و58 و71 و79 و87 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف إكسيلسيور الوحيد عن طريق المغربي علي مسعود في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل أياكس المركز الثاني برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد إكسيلسيور عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

وأسفرت مباريات آخرى بنفس الجولة اليوم عن فوز غرونينغين على ضيفه هيرينفين بهدفين دون رد، وفينورد على مضيفه هيراكليس الميلو بنفس النتيجة، وآلكمار على مضيفه أدو دين هاغ بهدف نظيف.

ويتصدر المسابقة فريق آيندهوفن برصيد 36 نقطة.ويعد أياكس أمستردام أكثر الفرق فوزًا ببطولة الدوري الهولندي بإجمالي 33 لقبًا، بينما يحمل آيندهوفن لقب النسخة الأخيرة.

