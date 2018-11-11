» وزير الطاقة السعودي: الرياض تعتزم خفض تصديرها من النفط

11 نوفمبر 2018 - 11:10 م

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأحد إن بلاده تعتزم خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 0.5 مليون برميل يوميا في ديسمبر القادم.



وقال الفالح للصحفيين، إن مخصصات شركة أرامكو السعودية من النفط الخام لزبائنها ستتراجع 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر بالمقارنة مع نوفمبر بسبب الانخفاض الموسمي في الطلب ويمثل ذلك تخفيضا في إمدادات النفط العالمية بنحو 0.5 %.



وكانت السعودية قد زادت إنتاجها نحو مليون برميل يوميا فقط تحت ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول مستهلكة أخرى للمساعدة في تحقيق توازن بالسوق لتعويض تراجع الإمدادات من إيران بسبب العقوبات الأمريكية.



وتراجعت الأسعار لأقل من 70 دولارا للبرميل يوم الجمعة بعد أن كانت 85 دولارا للبرميل في أكتوبر وذلك بسبب المخاوف من تزايد المعروض من النفط بعد منح زبائن إيران إعفاءات سخية لمواصلة شراء النفط الخام.



وفي السياق نقلت رويترز عن مصدرين رسميين سعوديين قولهما، إن السعودية تناقش اقتراحا قد يتضمن خفض أوبك والمنتجين المستقلين الإنتاج مليون برميل يوميا وذلك في الوقت الذي تواجه فيه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم هبوطا في أسعار النفط.



وأضاف المصدران للوكالة البريطانية، أن أي اتفاق من هذا القبيل سيعتمد على عوامل منها مستوى الصادرات الإيرانية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران ولكنها منحت كبار مشتري النفط الإيراني إعفاءات لمواصلة شراء النفط.



وكانت مشاركة روسيا عاملا أساسيا في مساعدة أوبك على تحقيق توازن السوق خلال 2017-2018. ولكن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال اليوم، إنه غير متأكد أن سوق النفط ستواجه تخمة في المعروض العام المقبل.

