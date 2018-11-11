ريال مدريد يعود بانتصار ثمين خارج الديار في "الليجا"

11 نوفمبر 2018 - 11:50 م

حقق فريق ريال مدريد، الأحد، فوزا خارج الديار على مضيفه سيلتا فيغو بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الثانية عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



بهذا الفوز، ارتفع رصيد الملكي إلى 20 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 24 نقطة.



أنهى الريال الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 24.



وأضاف الملكي الهدف الثاني بالنيران الصديقة عن طريق غوستافو كابرال مدافع سيلتا فيغو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57.



ومع حلول الدقيقة 61 قلص سيلتا فيغو النتيجة عن طريق هوغو مالو، قبل أن يسجل الريال الهدف الثالث عن طريق سيرخيو راموس من ضربة جزاء في الدقيقة 81.

