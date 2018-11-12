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سان جيرمان يحقق انتصاره الـ13 على التوالي بالدوري الفرنسي

الرياضة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

المصريون ووكالات

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نيمار يتألق ويسجل في أول فوز لـ"باريس سان جيرمان"

حقق فريق باريس سان جيرمان، الأحد، انتصاره الثالث عشر على التوالي في الموسم الحالي للدوري الفرنسي لكرة القدم.
واكتسح باريس سان جيرمان مضيفه موناكو برباعية نظيفة في الجولة الثالثة عشر للمسابقة المحلية.
بذلك، ارتفع رصيد سان جيرمان إلى 39 نقطة محافظًا على القمة، بينما تجمد رصيد موناكو عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.
أنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثنائية نظيفة سجلهما الأوروغوياني أدينسون كافاني في الدقيقتين 4 و11.
وفي الوقت الذي بحث فيه موناكو عن تقليص النتيجة، أضاف كافاني الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 53.
واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لسان جيرمان في الدقيقة 64 نفذها البرازيلي نيمار دا سيلفا في الشباك مسجلًا الهدف الرابع.
وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، ليخرج الضيوف فائزين بالثلاث نقاط. -

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