  • الإثنين 12 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:28 ص
بحث متقدم
صلاح

مفاجأة صادمة لمحمد صلاح ومحبيه

عمرو أديب

تعليق ساخر لـ"أديب" على اعتراض سيدة عارية لموكب "ترامب"

الأرصاد

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض مصر لسيول الأيام المقبلة

القبض على ميكانيكى كسر سيارة هبة قطب

نصيحة "قطب" لكل سيدة غير سعيدة بالعلاقة الجنسية

محمود الخطيب

تعليق ناري لـ"الخطيب" على فضيحة "رادس"

تشييع شهيد فلسطيني - أرشيفية

7 شهداء في هجوم إسرائيلي على جنوبي قطاع غزة

سامح شكري وزير الخارجية

رسميًا.. مصر ترد على شروط قطر للمصالحة

بالصور.. شوادر لمستقبل وطن لبيع البطاطس بأسعار مخفضة للمواطنين

«أحزاب البطاطس»: نحن نختلف عن الإخوان!

لدكتور محمد عصمت زين الدين

أبو العلماء النوويين في مصر الذي تجاهلته كل الأنظمة

مدبولي

تفاصيل خطة الحكومة للقضاء على أزمات السلع

كتائب "القسام" تعلن اغتيال أحد قادتها في غزة

عرب وعالم

القسام تعدم أحد عناصرها لسبب أخلاقى
القسام تعدم أحد عناصرها لسبب أخلاقى

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

شهداء وجرحى جراء "حدث أمني" جنوب غزة

#

الغيطي: الاخوان وراء محاولة الوقيعة بين مصر وتونس

#

«العشماوي» يكشف تفاصيل محاولة اغتيال نجيب محفوظ

#

الاحتلال يقصف 3 مواقع عسكرية لـ"حماس" في غزة

قالت كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة "حماس"، مساء الأحد، إن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى قطاع غزة واغتالت أحد قادتها.
وأوضحت في بيان مقتضب وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن "القوة الإسرائيلية تسللت في سيارة مدنية إلى منطقة بعمق 3 كيلومترات شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وقامت باغتيال القائد القسامي نور بركة".
وأضاف البيان: " بعد اكتشاف تسلل القوة قام عناصر الكتائب بمطاردتها والتعامل معها".
وأشارت "القسام" إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بعمليات قصفٍ لجنوبي قطاع غزة للتغطية على انسحاب القوة ما أدى إلى استشهاد عددٍ من الفلسطينيين.
وأكدت أن الحدث ما زال مستمرا وتقوم "قوات كتائب القسام بالتعامل معه"، دون مزيد من التفاصيل.
ومساء اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، عن استشهاد 6 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية، قرب الحدود الشرقية لمدينة خان يونس.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت عملية أمنية في قطاع غزة، وأن اشتباكات اندلعت على إثرها، دون تقديم تفاصيل.
وفي بيان لاحق قال الجيش إنه يشن عشرات الغارات على القطاع.
ونفى الجيش اختطاف أحد جنوده في "الحادث الأمني بغزة" على يد فصائل المقاومة الفلسطينية.
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الجيش شنت عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة رداً على التطورات في الساعة الأخيرة".
وأشارت إلى أنه تم "تغيير طرق الرحلات القادمة إلى مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب بسبب الوضع الأمني في غزة".
إلى ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية بعد "حادث غزة".
بدورها، أمرت "الجبهة الداخلية" في الجيش الإسرائيلي جميع سكان غلاف قطاع غزة بالبقاء في المناطق المحمية والملاجئ، وذلك بسبب التوتر الأمني على الحدود مع قطاع غزة.
كما أطلقت صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.
وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قد أعلنت مساء اليوم عن "سقوط شهداء وجرحى من المقاومة الفلسطينية في حدث أمني جنوبي قطاع غزة"، دون تقديم تفاصيل.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه: "حدث أمني شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة".
وأضافت أن "الأجهزة الأمنية والشرطية أعلنت الاستنفار لمتابعة الحدث". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رمضان صبحي يكشف حقيقة عودته للأهلي
» تفاصيل جديدة بواقعة المصرية المعتدى عليها في الكويت
» مقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر في قطاع غزة
» برلمانية تكشف حقيقة تطبيق البدل النقدي
» كتائب "القسام" تعلن اغتيال أحد قادتها في غزة
» وزير الطاقة السعودي: الرياض تعتزم خفض تصديرها من النفط
» مصر تواجه حرب شرسة أحد آلياتها هذا الأمر الخطير
» مصرع جندي أمريكي خلال شجار مع صديقته
» سلسلة غارات إسرائيلية على جنوبي قطاع غزة
» تفاصيل ما حدث بين ترامب وبوتين في باريس
» ميركل: اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية بالعالم

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • شروق

    06:24 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي