نتنياهو يقطع زيارته إلى باريس ويعود إلى تل أبيب

12 نوفمبر 2018 - 12:20 ص

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قطع زيارته إلى فرنسا، والعودة إلى إسرائيل الليلة (الأحد-الإثنين)، بسبب الأحداث الأمنية التي وقعت جنوب البلاد، على الحدود مع قطاع غزة.



وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو: " على خلفية الأحداث الأمنية التي وقعت في جنوب البلاد قرر رئيس الوزراء تقصير زيارته إلى باريس والعودة إلى إسرائيل هذه الليلة".



ويشارك نتنياهو في مؤتمر دعا إليه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، إحياء لذكرى مرور قرن على انتهاء الحرب العالمية الأولى.



وفي وقت سابق من مساء الأحد، استشهد 6 فلسطينيين، في هجمات إسرائيلية، قرب الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، أن قواته نفذت عملية أمنية في قطاع غزة، دون تقديم تفاصيل.



وأشار الجيش في بيان صدر عنه، إلى أن اشتباكات اندلعت على إثر العملية الأمنية، وقال إنه سينشر تفاصيل إضافية لاحقًا.



وفي بيان لاحق قال الجيش إنه يشن عشرات الغارات على القطاع.



ونفى الجيش اختطاف أحد جنوده في "الحادث الأمني بغزة" على يد فصائل المقاومة الفلسطينية.

