تعليق ناري لـ"الخطيب" على فضيحة "رادس"

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قال محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، إن «من يرتدي قميص الفريق الأحمر ويعمل في أي قطاع فني أو إداري لا بد أن يتمتع بشخصية البطل، مؤكدا أنه يقدر مشاعر الجماهير الذين صنعوا نجوم كثيرة ولا بد في وقت غضبهم نتحملهم».
وأضاف في تصريحات لقناة «الأهلي»، مساء الأحد: «خسارة اللقب الأفريقي يوم حزين على الأهلي وعليّ أنا شخصيا، ومن الأيام الحزينة في حياتي، الجميع بلا استثناء عاش الفرحة قبل حدوثها وهذا شىء مضر، سياسة الأهلي على مر التاريخ عدم التعامل سريعا مع الأحداث إلا بعد دراستها بشكل جيد».
وشدد رئيس النادي على أنه سيتم محاسبة أي شخص يتصرف أو تصرف في أمر لا يتناسب مع وجوده داخل النادي، مؤكدا أنه لن يقبل ذلك.
وقال: «قمنا بدور غير معلن مع بعض الأجهزة لتأمين جماهير الأهلي، وسلامة الجمهور أهم من أي شئ آخر بسبب الاحتقان الذي تواجد بين الجمهور المصري والتونسي».
وأضاف: «كنت هطلب نفس التقرير حتى لو كنا فزنا باللقب الأفريقى لأني رأيت أمورا لا بد من إصلاحها، هنفتح كل ملفات الفريق وهيتم إعادة بنائه بصفقات قوية، وإعادة هيكلة إدارة كرة القدم بما يتناسب مع المرحلة المقبلة».


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