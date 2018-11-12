» تفاصيل جديدة بواقعة المصرية المعتدى عليها في الكويت

12 نوفمبر 2018 - 01:10 ص

كشف عزيز حسين، والد فاطمة عزيز، المواطنة المعتدي عليها بالكويت، عن تفاصيل الواقعة، موضحًا أن 5 فتيات اعتدوا عليها بالضرب ودهسوها بالحذاء؛ بسبب مشادة بينهم، عندما كانت مع زوجها وصديقه وزوجته، وقامت إحدى الفتيات بدهس ابن صديق زوجها بالدراجة رغم أنها كانت منطقة غير مخصصة للدراجات، متسائلًا: «هل لو دي إنجليزية أو إيطالية أو أي جنسية أخرى هيعملوا فيها كده».

وأوضح «حسين»، خلال حواره مع برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية «الرافدين+» مساء الأحد، أن الفتاة الكويتية قالت لها،: «لو انتي مصرية أنا هرحلك»، مطالبًا أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، والرئيس عبدالفتاح السيسي باستعادة حق نجلته.



وبكت أماني عزيز، شقيقة المعتدي عليها، على الهواء، قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل في إللي ضربوها، أختي زعلانة ونفسيتها وحشة لأنها مش عارفة تجيب حقها».

