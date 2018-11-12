أول تصريح للمصرية المعتدى عليها بالكويت على الواقعة

12 نوفمبر 2018 - 01:20 ص

قالت فاطمة عزيز، المواطنة المعتدى عليها بالكويت من 5 سيدات، إن الواقعة فردية وتحدث في أي بلد في العالم، وأنه لا يوجد دخل للعلاقات بين البلدين في هذه الواقعة، متابعة: «الكويت فوق رأسي».



وأضافت «عزيز»، خلال اتصال هاتفي لبرنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية «الرافدين+» مساء الأحد، أن المشاجرة حدثت في ثواني معدودة بعد دهس أحد الفتيات ابن صديقتها بالدراجة، وأن الـ5 فيتيات اعتدوا عليها وهي لم تتمكن من الدفاع عن نفسها.

