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رمضان صبحي يكشف حقيقة عودته للأهلي

الرياضة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

المصريون ـ متابعات

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قال رمضان صبحي، لاعب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، إنه «تحت أمر نادي الأهلي في أي وقت، فهو بيتي ولا أستطيع رفض طلبه»، أي الانتقال إلى القلعة الحمراء على سبيل الإعارة.
وأضاف في لقائه مع برنامج «أون سبورت»، مساء الأحد: «أنا حاليا مرتبط بعقد مع فريقي، والتواجد في الأهلي شرف لأي لاعب مثل التواجد في الدوري الإنجليزي، وأنا أطمح إلى تحقيق إنجاز هناك».
وتابع: «فكرة الإعارة للأهلي غير مطروحة في الوقت الراهن، فلم يتحدث معي أحد من القلعة الحمراء، كما أنا النادي الإنجليزي متمسك بوجودي، خاصة أنه تعاقد معي منذ 4 شهور فقط».

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