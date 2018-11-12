نصيحة "قطب" لكل سيدة غير سعيدة بالعلاقة الجنسية

12 نوفمبر 2018 - 01:50 ص

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، إن مشكلة الرجل المصري هو الإنكار عندما يصاب بالعجز الجنسي، ويلقي بالتهمة على الزوجة.

وأوضحت "قطب"، في لقاء مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه عمرو الليثي، أن الرجل يستمر في الإنكار ويصل الأمر للعنف، لافتة إلى أن هذا موجود في الخارج، ولكنه موجود في الشخصية العربية بشكل أكبر.

