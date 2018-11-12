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عمرو أديب

تعليق ساخر لـ"أديب" على اعتراض سيدة عارية لموكب "ترامب"

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نصيحة "قطب" لكل سيدة غير سعيدة بالعلاقة الجنسية

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القبض على ميكانيكى كسر سيارة هبة قطب
القبض على ميكانيكى كسر سيارة هبة قطب

المصريون ـ متابعات

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قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، إن مشكلة الرجل المصري هو الإنكار عندما يصاب بالعجز الجنسي، ويلقي بالتهمة على الزوجة.
وأوضحت "قطب"، في لقاء مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه عمرو الليثي، أن الرجل يستمر في الإنكار ويصل الأمر للعنف، لافتة إلى أن هذا موجود في الخارج، ولكنه موجود في الشخصية العربية بشكل أكبر.
ووجهت "قطب" نصيحة لكل النساء الغير سعيدات مع أزواجهن، بالحديث عن ذلك، موضحة أن الإعلام له صدى كبير وهناك زيادة في أعداد من يقلن ذلك، معقبة: "بقول للمرأة المصرية اتكلمي".


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