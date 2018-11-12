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عمرو أديب

تعليق ساخر لـ"أديب" على اعتراض سيدة عارية لموكب "ترامب"

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تعليق ساخر لـ"أديب" على اعتراض سيدة عارية لموكب "ترامب"

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب على اعتراض سيدة عارية لموكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرنسا أثناء الاحتفال قادة العالم بمرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.
وقال"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إن هذا الاحتفال تعرض لاختراق أمني رهيب، مضيفًا: "ست نص عريانة ملط جريت وقربت من عربية ترامب.. والدنيا اتقلبت".
وأضاف "أديب"، ساخرًا ومقلدا ترامب، "طبعا أخونا ترامب كان هيخرج من العربية.. افتح العربية نشوف الست عايزة إيه".


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