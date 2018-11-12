مفاجأة صادمة لمحمد صلاح ومحبيه

12 نوفمبر 2018 - 05:27 ص

سرب الصحفي الفرنسي إيريك مامروث اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية المشهورة باسم "البالون دور" فضلًا عن اسم من حصل على المركز الثاني والثالث وأتت القائمة خالية تمامًا من اسم نجمنا المصري محمد صلاح .



وقال "مامروث" إن الكرواتي لوكا مودريتش حصل على المركز الأول بما يعني أنه فاز بالجائزة وأتى بعده المدافع الفرنسي رفائيل فاران ، وحصد اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي المركز الثالث .



بينما خلت القائمة تمامًا من محمد صلاح أو رونالدو أو ميسي ، وهو ما مثل صدمة لمحبيهم لأن أسمائهم كانت ضمن الترشيحات الرئيسية.



