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مقتل 7 لاعبين كرة في حادث مروع

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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مقتل لاعبي كرة قدم

قُتل 7 لاعبين لكرة القدم في حادث مروع بدولة "بيرو" وذلك بعد سقوط حافلة كانت تقل فريقا لكرة القدم - عمر 14 سنة - في الماء .

وقُتل ستة مراهقين وسائق الحافلة في الحادث، الذي وقع في روندون بشمال البلاد، وفق الوزارة، وذلك بينما كانوا في طريقهم إلى مدينة تشاتشابوياس، وكان هناك 35 راكبًا على متن الحافلة.

وأظهرت صور نشرتها الصحافة المحلّية، الحافلة مدمّرة وسط أشجار ونباتات.

وقال مدير مستشفى تشاتشابوياس الإقليمي خورخي لاتوري "الحوادث شائعة في هذه المنطقة بسبب ضيق الطريق".

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