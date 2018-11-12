ميدو يكشف عن المعجزة الإلهية التي قادته لأداء العمرة فجأة

12 نوفمبر 2018 - 06:36 ص

كشف أحمد حسام "ميدو" - لاعب المنتخب السابق - تفاصيل أدائه العمرة أمس بالسعودية رغم أنه كان متوجهًا للجونة .



وقال "ميدو" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "سقطت الأمطار في الأرجنتين فتأجل نهائي # كوبا_ليبرتادوريس فاعتذر صديقي خالد بيومي عن ستوديو مباراة # الوحدة_الهلال فاتصل بي أصدقائي في قناة ksa سبورت للذهاب فورا لمكة لحضور الاستوديو بعدما كنت في طريقي إلى الجونة عدت وتوجهت لمكة ليكتب الله لي عمرة لم تكن على البال..الحمد لله..القدر".

