» مشرد ساعد الشرطة في القبض على إرهابي .. فانظر ما حدث له

12 نوفمبر 2018 - 06:53 ص

نال مشرد استرالي جزاءً لم يتوقعه بعدما ساعد الشرطة خلال هجوم إرهابي بالطعن وقع في ملبورن حيث جمع له الناس تبرعات بآلاف الدولارات قد تغير حياته تمامًا.



يذكر أن حسن خليف شير علي، 30 عاما، اندفع بسيارته مشعلا فيها النار قبل أن يقوم بطعن رجل مسن حتى الموت وإصابة اثنين آخرين في المنطقة التجارية المركزية في ثاني أكبر مدن إستراليا.



ودفع مايكل روجرز، الذي أطلق عليه اسم "ترولي مان" أو (رجل الترولي)، عربة تسوق لتصطدم بمنفذ الهجوم، الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، حيث كان شرطيان يحاولان نزع سلاحه ثم أطلقا النار على شير علي.



وتم التبرع بأكثر من 110 آلاف دولار إسترالي (79 ألف دولار أمريكي) للرجل البالغ من العمر 46 عامًا حتى صباح اليوم الإثنين، على صفحة على موقع (جو فند مي) تحمل عنوان "ليس كل الأبطال يرتدون ملابس الشرطة".

