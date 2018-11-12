تحركات سرية في الأهلي لإنقاذ الفريق .. تعرف عليها

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طاهر محمد طاهر

كشف محمد يوسف - القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي - تفاصيل المرحلة المقبلة من عمر الفريق وبخاصة في ظل مشاركته في العديد من البطولات .

ونفى "يوسف" ما أثير حول طلب المغربي وليد أزارو الرحيل من الأهلي ، قائلًا: "أزارو لم يطلب الرحيل ونحن لن نتخلى عنه".

ويتحرك الأهلي في اتجاهين ، الأول حل مشاكل لاعبي النادي المميزين وعلى رأسهم مؤمن زكريا الذي سيحسم الفريق أمره خلال أيام ، فضلا عن صالح جمعة الذي عقدت معه إدارة الكرة اجتماعا لوضع نظام معين يسير عليه خلال الفترة المقبلة لكي يجد لنفسه مكانًا داخل الفريق.

أما الاتجاه الثاني الذي يتحرك فيه النادي هو التفاوض مع عدد من اللاعبين "السوبر" ، من ضمنهم طاهر محمد طاهر - مهاجم المقاولين - فضلًا عن أسماء أخرى محاطة بالسرية .

وحول هذه الأنباء ، قال "يوسف" : "هناك عمل لا يمكن أن نتحدث فيه بالتفصيل ودراسة لانتقالات يناير ومفاوضات مع مسؤولين لن نفصح عنها إلا عند توقيع العقود بشكل رسمي".

وأشار إلى أن الجهاز الفني للأهلي سوف يضع خطة مختلفة للتعامل مع دوري أبطال أفريقيا المتوقع بدءه في ديسمبر وانتهائه في مايو المقبل نظرًا لكونها بطولة مضغوطة.

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