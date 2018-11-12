قصة الطبيبة التي تركت المهنة وكونت تشكيل عصابي لسرقة الشقق

12 نوفمبر 2018 - 08:27 ص

أرشد مسجل خطر عن زوجتيه واعترف بتشكيل عصابة تجمعه بهما لسرقة الشقق بمنطقة الرحاب .



المفاجأة الكبرى في القضية أن إحدى أفراد التشكيل كانت تعمل "طبيبة" في السابق وتٌدعى (إيمان ع م ) - 30 سنة - .. ليس هذا فقط لكن المفاجأة الثانية أنها كانت تتعاون مع ضرتها (شيماء ب ع ) - حاصلة على دبلوم - في سرقة الشقق بشكل طبيعي .



تم ضبط المتهمتين واعترفتا بقيامهما بسرقة 10 مساكن رفقة زوجهما وبإرشادهن تم ضبط المسروقات، عبارة عن مبلغ مالى قدره 215 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية، و10 ساعات يد رجالى، و4 هواتف محمولة، و5 كاميرات، وطبنجة صوت، و2 شنطة حريمى.



وأضافوا بقيامهم ببيع كمية من المشغولات الذهبية لأصحاب ثلاثة محال مصوغات (حسنى النية) وقدموا 1،300 كيلو جرام مشغولات ذهبية السابق شرائها من المتهمين، باستدعاء المجنى عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه.

