الطبيب البريء .. ظهر في فيلم إباحي .. لكن القدر أظهر الحقيقة

12 نوفمبر 2018 - 08:51 ص

نجا طبيب بمحافظة كفر الشيخ من فخ مُحكم بعدما صور مجموعة من العاملين بالمستشفى الذي يعمل نائب رئيسه مقطعًا فيديو داخل عيادته لإيهام الناس أنه يمارس الرذيلة مع المريضات ، وذلك انتقامًا منه بعد أن كشف مخالفات مالية وإدارية تخصهم.



الطبيب "محمد ر." نائب مدير مستشفى برج البرلس، تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد الأصدقاء، طالبه فيه بمقابلة عاجلة لأمر هام، وفوجئ بصديقه يطلعه على مقطع إباحي، مُصور في عيادته ومتداول على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، يُظهر فتاة وشاب في وضع مخل داخل غرفة الكشف.

الدكتور لم ينتظر طويلًا، توجه إلى الرائد محمد أبو الخير، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، ليوضح حقيقة الفيديو، ويؤكد أن المقطع المصور في عيادته ويظهر كامل غرفة الكشف، لا يخصه من قريب أو بعيد، ولا يعرف عنه أي شيء.

رئيس المباحث استمع إلى الطبيب، وخلال مشاهدتهما للفيديو، ظهر وجه فتاة بطلة الفيديو، ليتعرف عليها الطبيب، ويفجر مفاجأة عندما يخبر رئيس المباحث، أن الفتاة هي نفسها العاملة في عيادته، لكنها تظهر مع شخص آخر لا يستطيع التعرف عليه.

الطبيب حرر محضرًا رسميًا في مركز شرطة البرلس اتهم فيه "ف. ج."، 16 سنة، عاملة في عيادته، بفبركة فيديو إباحي مع مجهول، للتشهير به، والإضرار بسمعته، بالاشتراك مع شاب مجهول، على عكس الحقيقة.

قوات الأمن ألقت القبض على الفتاة، واقتيدت إلى مركز شرطة البرلس، وبمواجهتها باتهام الطبيب، أنكرت في البداية، وبمواجهتها بمقطع الفيديو، ورؤية اللقطة التي يظهر فيها وجهها، اعترفت أنها هي التي تظهر في الفيديو، مضيفة أن الشاب المجهول هو "ا. ع."، يعمل في مستشفى برج البرلس، مقر عمل الطبيب الضحية.

المتهمة أدلت باعترافات كاملة أمام الرائد محمد أبوالخير، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، وقالت إنها وافقت على الظهور في المقطع بتحريض من "م. ر."، أمين مخازن في مستشفى برج البرلس، و"ع. أ."، موظف بنفس المستشفى، نظير مبلغ مالي حصلت عليه منهم.

وأوضحت في اعترافاتها أن الغرض من تصوير المقطع، ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" التشهير بالطبيب، والإيهام بأنه يمارس الرذيلة مع السيدات في عيادته على عكس الحقيقة، انتقامًا منه لتقدمه بمذكرات ضد الموظفين الثلاثة، الذين قال الطبيب إنهم يرتكبون أفعالًا منافية للآداب في المستشفى محل عملهم جميعًا.

وألقي القبض على المتهمين الثلاثة الموظفين بمستشفى برج البرلس المركزي، وأصرت الفتاة على الاعترافات التي أدلت بها للرائد محمد أبوالخير، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، والنقيب محمد البيلي معاون المباحث، وارتكاب الواقعة بتحريض منهم، والتمثيل مع أحدهم في المقطع الإباحي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5965 لسنة 2018 إداري مركز شرطة البرلس، وبالعرض على نيابة مركز البرلس قررت حبس المتهمين جميعًا 4 أيام على ذمة التحقيقات.?