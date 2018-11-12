» حمو بيكا يُظهر لسانه للجميع ويخرج منتصرًا

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حمو بيكا
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السبكى

حمو بيكا

في أعقاب الحملة التي قادتها نقابة الموسيقيين ضد "حمو بيكا" وما يقدمه من فن يفسد الذوق العام ، قرر المنتج أحمد السبكي والمنتجة رنا السبكي التعاقد معه لبطولة فيلم جديد ، وتم توقيع العقود بالفعل داخل مقر الشركة بالدقي .

وعلق "بيكا" على هذا التطور في مسيرته قائلًا: "رسالة إحنا النهاردة في مفاجآت دولية، عم أحمد السبكي صانع النجوم ربنا يرجعه بالسلامة، واحذر مني، لأن رب الكون ميزنا بميزة، وإحنا ورانا شعب، وطول ما إحنا مع ربنا كسبانين.. انتظروا مفاجآت جديدة".

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