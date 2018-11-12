"الخطيب" يعد بهذا الأمر بعد خسارة نهائى أفريقيا

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وعد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي؛ ببناء الفريق الأول الكرة القدم، من خلال التدعيمات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكمل: "سوف يتم إعادة هيكلة فريق الكرة بعد التشاور مع الجهاز الفني والمسئولين عن الكرة بالنادي؛ لقد تحررنا من القائمة الأفريقية التي كانت تقيدنا مؤخرًا؛ سوف نضم ما نحتاجه".

وأضاف فى تصريحات له على قناة الأهلى، أنه وضع تصورًا لعلاج القصور بفريق الكرة عقب خسارة اللقب الأفريقي أمام الترجي.

وتابع: "كنت أرى الأخطاء في الفريق الفترة الماضية، ولكن لم يكن من الممكن علاجها نظرًا لمشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا".

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