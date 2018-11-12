» تحطم مقاتلة أمريكية جنوبي اليابان

12 نوفمبر 2018 - 09:31 ص

تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز "إف ايه-18" في بحر الفلبين قبالة سواحل جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان، خلال تدريبات روتينية.

وأشارت قناة NHK اليابانية إلى أنه تم إنقاذ كل الطيارين اللذين كانا على متنها وإعادتهما إلى حاملة الطائرات "رونالد ريغان".

من جانبها، أكدت البحرية الأمريكية تحطم مقاتلتها وقالت إنها "تعرضت لمشكلة ميكانيكية أثناء عمليات روتينية".

وأشارت إلى أنه "تم إنقاذ الطيارين وهما في حالة جيدة، والتحقيق يجري للوقوف على ملابسات الحادث".

جدير بالذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، فقد شهدت سواحل جزيرة أوكيناوا مطلع العام الجاري تحطم "إف-15" وهليكوبتر تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، وقبل ذلك سقطت نافذة زجاجية من إحدى الطائرات العسكرية في ملعب مدرسة في الجزيرة.

وألّبت هذه الحوادث التي تشهدها الجزيرة، إضافة إلى ارتكاب بعض أفراد الجيش الأمريكي جرائم جنائية بحق مواطني أوكيناوا، مشاعر اليابانيين الرافضين للوجود الأمريكي في بلادهم.

وتستضيف الجزيرة اليابانية التي تتمتع بموقع استراتيجي في بحر الصين الشرقي، نحو 30 ألف جندي أمريكي يعيشون ويعملون في قواعد عسكرية تغطي خمس مساحة الجزيرة.