تعرف على العقار الذى سحبته الصحة من الأسواق

12 نوفمبر 2018 - 09:44 ص

أمرت وزارة الصحة والسكان، بسحب عقار متداول في الأسواق يحمل اسم Fortum 500 mg inj .

وأصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، منشورًا حمل رقم 77 لسنة 2018 بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر Fortum 500 mg inj ، من إنتاج شركة سميثكلاين، للتشغيلة رقم n111749 كونها غير مطابقة للمواصفات من حيث الخواص الطبيعية.

وتستخدم هذه الحقن كمضاد حيوي لعلاج الالتهابات التي تسببها البكتيريا، مثل الالتهاب الرئوي.

ووجهت إدارة الصيدلة، بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلة، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلة سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

كما طالبت، بتسليم مندوب الشركة للأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاة الإدارة بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم إعدام تلك الكميات بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.