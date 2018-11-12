وفاة 6 لاعبين كرة قدم في انقلاب حافلة

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وكالات- الدويني فولي

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أعلنت وزارة الداخلية في بيرو، اليوم الإثنين، مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين بجروح في بيرو إثر انحراف حافلة تقل فريقا لكرة القدم من طريق على مرتفع وسقوطها وسط الغابات، وقالت الوزارة إن الضحايا هم سائق الحافلة و6 لاعبين، وأن الحافلة كانت تقل 35 راكبا، ووقع الحادث قرب مدينة تشاتشابوياس شمالي البلاد، من جانبه، أشار مدير مستشفى تشاتشابوياس الإقليمي خورخي لاتوري إلى وقوع حوادث كثيرة في هذه المنطقة بسبب ضيق الطريق، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".

وأظهرت صور نشرتها الصحافة المحلية الحافلة مدمرة وسط الأشجار في الغابة التي هوت إليها.

يذكر أنه، في نوفمبر 2016، أعلنت السلطات المحلية في كولومبيا تحطم الطائرة التي كانت تحمل لاعبي وأعضاء نادي شابيكوينسي البرازيلي المتأهل إلى نهائي كأس أندية أمريكا الجنوبية، وأكد بيان نشرته مؤسسة الطيران الكولومبية تحطم الطائرة القادمة من بوليفيا في منطقة سيرو إل خوردو، بالقرب من أنتيوكيا، والتي تحمل 72 راكبا وهم أعضاء فريق شابيكوينسي البرازيلي والوفد الإعلامي المرافق، بالإضافة إلى 9 أعضاء من الطاقم.

وفي ديسمبر 2016، خلص التحقيق الذي أجرته السلطات الكولومبية إلى أن سبب الحادث كان خطأ بشريا، وقال مسؤولون كولومبيون إن الطائرة كانت سليمة من أي عطل فني، وألقوا بالمسؤولية على قائد الطائرة والشركة التي تملكها وتسيرها وسلطات السيطرة الجوية في بوليفيا.


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