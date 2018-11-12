  • الإثنين 12 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:32 ص
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" ضمن التشكيلة المثالية فى الدورى الإنجليزي

الخطيب

"الخطيب" يعد بهذا الأمر بعد خسارة نهائى أفريقيا

الدولار

تعرف على أسعار الدولار في البنوك

أرشيفية

الطبيب البريء .. ظهر في فيلم إباحي .. لكن القدر أظهر الحقيقة

الأهلي والترجي

تحركات سرية في الأهلي لإنقاذ الفريق .. تعرف عليها

ميدو

ميدو يكشف عن المعجزة الإلهية التي قادته لأداء العمرة فجأة

صلاح

مفاجأة صادمة لمحمد صلاح ومحبيه

عمرو أديب

تعليق ساخر لـ"أديب" على اعتراض سيدة عارية لموكب "ترامب"

الأرصاد

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض مصر لسيول الأيام المقبلة

القبض على ميكانيكى كسر سيارة هبة قطب

نصيحة "قطب" لكل سيدة غير سعيدة بالعلاقة الجنسية

الليلة.. صراع الصدارة بين "بيراميدز" و"المقاصة"

الرياضة

طلعت يوسف
طلعت يوسف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

ضبط 8 أشخاص من عائلتين في مشاجرة بالبدرشين

#

"بيراميدز" يرفض صفقة بـ350 مليون جنيه

#

ما هو عدد الساعات المناسبة للنوم من أجل صحة القلب؟

#

كاتبة توجه سؤال محرج لـ"سلفى" على الهواء

المقاصة

طلعت يوسف

"بيراميدز

العميد حسام حسن

يستضيف فريق بيراميدز نظيره مصر المقاصة، في الثامنة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوى فى ختام مواجهات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

ويسعى العميد حسام حسن المدير الفنى لبيراميدز، لتحقيق الفوز فى الظهور الثانى له، ومواصلة الضغط على الزمالك نحو الزحف على صدارة الدوري.  

 على الجانب الآخر اختتم طلعت يوسف تدريبات فريقه أمس الأحد، أملاً فى تحقيق نتيجة ايجابية وإلحاق الهزيمة الثانية لفريق بيراميدز.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 19 نقطة ومازال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل المقاصة المركز الثانى برصيد 20 نقطة ومازال لديه مباراة مؤجلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران تهدد بالتدخل لحماية حاملات النفط
» تحطم مقاتلة أمريكية جنوبي اليابان
» حمو بيكا يُظهر لسانه للجميع ويخرج منتصرًا
» هذه الفتاة تدفع لك 60 ألف استرليني مقابل الزواج منها
» شاهد .. إصابة مطربة شهيرة بتشوه في الوجه
» وفاة ممثلة شهيرة بعد صراع مع السرطان
» مشرد ساعد الشرطة في القبض على إرهابي .. فانظر ما حدث له
» مقتل 7 لاعبين كرة في حادث مروع
» رمضان صبحي يكشف حقيقة عودته للأهلي
» تفاصيل جديدة بواقعة المصرية المعتدى عليها في الكويت
» مقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر في قطاع غزة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي