الليلة.. صراع الصدارة بين "بيراميدز" و"المقاصة"

12 نوفمبر 2018 - 09:47 ص

يستضيف فريق بيراميدز نظيره مصر المقاصة، في الثامنة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوى فى ختام مواجهات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

ويسعى العميد حسام حسن المدير الفنى لبيراميدز، لتحقيق الفوز فى الظهور الثانى له، ومواصلة الضغط على الزمالك نحو الزحف على صدارة الدوري.

على الجانب الآخر اختتم طلعت يوسف تدريبات فريقه أمس الأحد، أملاً فى تحقيق نتيجة ايجابية وإلحاق الهزيمة الثانية لفريق بيراميدز.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 19 نقطة ومازال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل المقاصة المركز الثانى برصيد 20 نقطة ومازال لديه مباراة مؤجلة.