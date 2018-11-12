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اليوم.. الضرائب تنهى فترة إعفاء الممولين من دفع الغرامات

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مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

وكالات - حنان حمدتو

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أكد الدكتور سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، أن اليوم الإثنين آخر موعد لإعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير، مشيرًا إلى أن المسددين للغرامات سيستفيدون بتجاوز عن 90% من غرامات أيًا كانت، مشيرًا إلى أنه تم مد مهلة العمل للسادسة مساء فى جميع المأموريات.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة مساء  أمس  أن قانون التجاوز يطبق على كل أنواع ضرائب الدخل، والتي تشمل مرتبات الحكومة، الأرباح الصناعية والتجارية، والثروة العقارية والمهن الحرة.

وأشار إلى أن غدًا آخر موعد لسداد الضرائب فى المرحلة الأولى التي تصل إلى 90% خصم على غرامات التأخير، وسوف تبدأ المرحلة الثانية والتي تصل فيها الخصم إلى 70%.

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