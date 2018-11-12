"سيد البلد" يبحث إيقاف نزيف النقاط أمام النجوم

12 نوفمبر 2018 - 09:57 ص

يدخل فريق الاتحاد السكندري، اختبارا صعبا حينما يواجه نظيره النجوم فى الخامسة مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

حلمى طولان المدير الفنى لـ "سيد البلد"، يحاول جاهد لإيقاف نزيف النقاط الذى تعرض له الفريق مؤخرًا أملاً فى مصالحة جماهيره الغاضبة من نتائج الفريق الفترة الماضية.

فى حين يأمل أحمد سامى المدير الفنى للنجوم، بالحصول على نقاط المباراة الثلاث لمواصلة الانتفاضة التى يقدمها مع الفريق منذ توليه المسئولية.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 15 نقطة، فيما يحتل النجوم المركز الثانى عشر برصيد 13 نقطة ومازال لديه مباراة مؤجلة.