» كيف تفقد وزنك في 10 خطوات؟

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متابعات- أمينة عبد العال

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يسعى الكثيرون من ممتلئي القوام وراء أي معلومات قد تفيد في إنقاص وزنهم بطريقة سهلة وفي أسرع وقت.

إلا أن هناك اعتقادات خاطئة بأن الحرمان من الطعام هو الوسيلة التى تساعدهم على إنقاص الوزن فى أسرع وقت، ولكن فى حقيقة الأمر قد يعمل ذلك على ضعف الجسم والشعور بالتعب والإرهاق الشديدين.

ووفقا لما ذكره موقعhealthline   فهناك بعض النصائح التى تساعد على إنقاص الوزن دون التعرض للأنيميا أو الضعف وهي:

1- الإكثار من شرب المياه قبل الأكل بنصف ساعة

2ـ البيض المسلوق يساعد على حرق السعرات الحرارية

3ـ  شرب القهوة يساعد على حرق الدهون ولكن يجب عدم إضافة سكر

4ـ الشاى الأخضر يحتوى على فيتامينات تعمل على تعزيز إنقاص الوزن

5ـ تقليل السكر فى الدم بتجنب الحلويات

6ـ التقليل من تناول أطعمة بها كربوهيدرات

7ـ الاهتمام بتناول الطعام الصحى الخالى من الدهون مثل اللحم المشوى أو المسلوق

8ـ الابتعاد عن تناول الأطعمة النشوية مثل البطاطس والمقليات واستبدالها بالمشويات

9ـ الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية كل يوم لحرق الدهون

10ـ الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على ألياف لأنها تزيد من الشبع

 


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