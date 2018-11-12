  • الإثنين 12 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:18 م
بحث متقدم
زلزال بقوة 8 ريختر يضرب غينيا

حقيقة تعرض القاهرة لزلزال

الاهلى

الأهلي يرصد رقم خيالى لصفقات يناير

محمد أبوتريكة

اليوم.. محاكمة أبوتريكة بتهمة التهرب الضريبي

صلاح

"صلاح" ضمن التشكيلة المثالية فى الدورى الإنجليزي

الدولار

تعرف على أسعار الدولار في البنوك

الخطيب

"الخطيب" يعد بهذا الأمر بعد خسارة نهائى أفريقيا

أرشيفية

الطبيب البريء .. ظهر في فيلم إباحي .. لكن القدر أظهر الحقيقة

الأهلي والترجي

تحركات سرية في الأهلي لإنقاذ الفريق .. تعرف عليها

ميدو

ميدو يكشف عن المعجزة الإلهية التي قادته لأداء العمرة فجأة

صلاح

مفاجأة صادمة لمحمد صلاح ومحبيه

بالصور..

"البحث العلمي" تشارك في إطلاق التقرير العاشر للتنمية الثقافية من مصر

الصفحة الأخيرة

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تفاصيل إصابة 28 شخصًا فى حادث بالشرقية

#

مصرع شقيقتين فى انقلاب سيارة

#

الحجاج المصريون الأعلى فى إجراء اتصالات أثناء الحج

#

سفير بريطانيا يفكر فى لعب الكرة بجوار "صلاح"

استضافت مصر صباح اليوم، الاثنين، حفل إطلاق التقرير العاشر للتنمية الثقافية تقديراً لدورها الرائد في المنطقة العربية، وتم إطلاق التقرير من خلال ندوة تحت عنوان "الابتكار أو الاندثار- البحث العلمي العربي: واقعة وتحدياته"، والتي نظمتها أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي (لبنان)، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث افتتح الندوة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور هنري العويط، مدير عام مؤسّسة الفكر العربي، وأدار الندوة الأستاذ أشرف أمين، مسؤول القسم العلميّ بجريدة الأهرام بعد عرض فيلم تعريفي عن التقرير، بحضور لفيف من الشخصيات البارزة في المجالات العلمية والثقافية والدبلوماسية المصرية والعربية، وقام بعرض التقرير الدكتور معين حمزة، الأمين العامّ بالمجلس الوطني للبحوث العلميّة بلبنان.

حيث أنّ هذه الاحتفاليّة تأتي عقب إطلاق التقرير ضمن فعاليّات مؤتمر "فكر16" الذي عقد في دبي في أبريل 2018، وتندرج الندوة في إطار سلسلةٍ من الندوات تعقدها المؤسّسة في عدد من العواصم العربيّة، بالشراكة مع مؤسّسات علميّة وثقافيّة مرموقة، وقد خصص التقرير فضاءً واسعاً للبحث العلمي وأنشطة التكنولوجيا والابتكار في الدول العربية، وما حفلت بة أنشطة الابتكار من اكتشافات رائعة علي الصعيد العالمي.

في كلمته أثناء افتتاح الندوة أعرب صقر عن سعادته أن تكون مصر الدولة التي يُطلق منها هذا التقرير الهام وأن تكون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية أحد المشاركين في إعداد التقرير والمستضيفة لهذا الحدث العلمي العربي الهام، وأضاف رئيس الأكاديمية عند سؤاله عن أهمية التقرير، أن التقرير مرجعية عربية طبقا للمعايير الدولية ويقدم بيانات ومعارف علمية على قدر هائل من الدقة تتيح لصانع القرار والساسة ورؤساء الجامعات ومؤسسات البحث العلمي ومدراء البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم والتجمعات الإبتكارية وخبراء الملكية الفكرية والإعلام العلمي العربي في الإدارة والتخطيط والتطوير ورسم سياسات العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي بأعلى مستوى من الكفاءة، وأكد سيادته علي أن الابتكار والمعارف التكنولوجية والملكية الفكرية ضرورة للبلاد العربية كأداة للتنمية ولمواجه التحديات مما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة 2030 القائمة علي الاقتصاد التنافسي الذي يعتمد على الابتكار والمعرفة، وخلق بيئة مشجعة للاستثمار واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات من جهة أخرى.

وأضاف أن الأكاديمية شاركت في التقرير في الجزء المتعلق بالملكية الفكرية واستعراض لأهم المؤشرات المتعلقة ببراءات الاختراع في العالم العربي ثم أهم التوصيات المقترحة، وذلك بهدف مساعدة مجتمع البحث العلمي العربي وصانعي القرار والساسة من غير المتخصصين في أمور الملكية الفكرية من بناء رؤية واضحة يمكن أن تساعد عند وضع سياسات الملكية الفكرية الوطنية التي تخدم أهداف الدولة التنموية وحماية مصالحها الاقتصادية وصحة مواطنيها من جهة، وفى نفس الوقت احترام القوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة.

وقام بمناقشة ما جاء في التقرير المتحدثون الدكتور محمّد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلميّ للعلاقات الدوليّة، والدكتورة مها بخيت زكي، مديرة إدارة الملكيّة الفكريّة والتنافسيّة بقطاع الشؤون الاقتصاديّة بجامعة الدول العربيّة، والسفير الدكتور وليد عبد الناصر، مدير المكتب العربيّ في المنظّمة العالميّة للملكيّة الفكريّة، والدكتور غيث فريز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، والدكتورة فادية كيوان، المديرة العامّة بمنظّمة المرأة العربيّة، الدكتور معتزّ خورشيد وزير التعليم العالي والبحث العلميّ سابقاً.



تقييم الموضوع:
بالصور.. البحث العلمي تشارك في تنظيم إطلاق التقرير العاشر للتنمية الثقافية من مصر بالصور.. البحث العلمي تشارك في تنظيم إطلاق التقرير العاشر للتنمية الثقافية من مصر بالصور.. البحث العلمي تشارك في تنظيم إطلاق التقرير العاشر للتنمية الثقافية من مصر بالصور.. البحث العلمي تشارك في تنظيم إطلاق التقرير العاشر للتنمية الثقافية من مصر بالصور.. البحث العلمي تشارك في تنظيم إطلاق التقرير العاشر للتنمية الثقافية من مصر بالصور.. البحث العلمي تشارك في تنظيم إطلاق التقرير العاشر للتنمية الثقافية من مصر


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. واقعة محرجة بين "ماكرون" و"ميلانيا ترامب"
» ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة في جلستها الصباحية
» "ميدو" يهاجم حارس عرين الأهلي
» كيف تفقد وزنك في 10 خطوات؟
» وفاة 6 لاعبين كرة قدم في انقلاب حافلة
» «شوقي»: طه حسين يتألم من حال التعليم
» إيران تهدد بالتدخل لحماية حاملات النفط
» تحطم مقاتلة أمريكية جنوبي اليابان
» حمو بيكا يُظهر لسانه للجميع ويخرج منتصرًا
» هذه الفتاة تدفع لك 60 ألف استرليني مقابل الزواج منها
» شاهد .. إصابة مطربة شهيرة بتشوه في الوجه

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي