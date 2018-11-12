"الأوقاف" تشكل لجنة عليا لضمان الجودة العملية

12 نوفمبر 2018 - 11:07 ص

قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، تشكيل لجنة عليا لضمان الجودة برئاسة رئيس قطاع مكتب الوزير لتقييم أعمال وبرامج الوزارة القائمة فى مختلف المجالات والعمل على تحديثها وتطويرها والإسهام في برامج التدريب والتأهيل.

وقال "جمعة"، إن تلك اللجنة سيتبعها لجان فرعية تضم كوادر متخصصة من داخل الوزارة وخارجها، وتكون غالبية أعضائها من خارج الوزارة وخارج هيئة الأوقاف.

وأشار إلى أن اللجنة العليا لضمان الجودة تهدف لوضع مقاييس جودة الأعمال بالوزارة والجهات التابعة لها في مجالات الدعوة وتجديد الخطاب الديني، وإدارة شئون وأعيان الوقف والشئون المالية والإدارية والقانونية وخدمة المجتمع، إضافة إلى مجال النشر والتواصل الإلكتروني والحوار الحضاري والإنساني.

وأوضح أنه سيتم اختيار نخبة وطنية متميزة ومتخصصة في كل مجال من مجالات عمل اللجنة للإفادة من خبراتهم في قضايا الحوكمة ووضع مقاييس للجودة قابلة للقياس, ورفع الكفاءة, ومراقبة الأداء وتقييمه في مختلف المجالات, وقصد الارتقاء بمستوى الأداء والوصول به إلى أقصى درجات التمييز والإبداع في مختلف مجالات عمل الوزارة والجهات التابعة لها .