حكاية فتاة تعمل على «تروسيكل» 15 ساعة يوميًا

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فتاة

مروة الجهلان

تكسر العادات والتقاليد

قيادة تروسيكل

روت الفتاة الصعيدية "مروة الجهلان"، 28 عامًا، المقيمة بقرية البعيرات بمحافظة الأقصر، تفاصيل كسرها العادات والتقاليد من أجل العمل للإنفاق على أسرتها  بقيادة "تروسيكل"؛ ومن أجل كسب لقمة العيش، قائلة "بسبب سوء الحالة الاجتماعية وتدهور الحالة الصحية لوالدى استأجرت "تروسيكل" من أحد أهالى القرية، للعمل عليه وإعطائه أجرًا يوميًا اتفقنا عليه مسبقًا، وأعود بما يتبقى من نقود لأسرتى التى تتكون من 5 أفراد، الشغل مش عيب، وبجرى كل يوم على أكل عيشى عشان أصرف على أهلى".

وأضافت الفتاة، خلال لقائها ببرنامج "صبايا"، مع ريهام سعيد المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها مرت عليها بعض الأيام اُضطرت إلى نقل القمامة على "العربية الكارو"، التي يمتلكها والدها، مضيفة  كنت أحصل على 20 جنيهًا مقابل نقل القمامة في المرة الواحدة.

واستطردت: "أستيقظ مبكرًا لتوصيل الطلاب إلى مدارسهم البعيدة، ثم أنتقل إلى المحلات العمومية لنقل بضائعها"، مشيرة إلى أنها تعمل أكثر من 15 ساعة يوميًا، وأنها لم تخجل من عملها على الرغم من تواجدها داخل قرية ريفية ترفض عمل المرأة.

وأكملت الفتاة الصعدية، حديثها بكل ثقة: «بحب شغلى وما بتكسفش منه، وكل همى مصدر رزق حلال أكل منه عيش أنا وأسرتى، ونلت احترام وحب الناس بدءًا من الأهالى مرورًا بسائقين التروسيكل فى المواقف والقرى المجاورة، والجميع بدأ يعاملنى بود ويتعاونون لمساعدتى يوميًا».

وناشدت «الجهلان»، المسئولين بمحافظة الأقصر، مساعدتها فى امتلاك تروسيكل بدلًا من الذى تعمل عليه بالأجرة، قائلة: «نفسى فى تروسيكل يكون ملكى عشان أقدر من خلال فلوسه نعيش حياة كريمة».

واختتمت الفتاة حديثها، موجهة رسالة إلى الشباب العاطل، قائلة: «الشغل مش عيب».

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