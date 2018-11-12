السر وراء تدريب صحفيين أفارقة في مصر

12 نوفمبر 2018 - 11:14 ص

ذكرت وكالة الأنباء الغانية، في نسختها الانجليزية، أن فريقًا مكونًا من 22 صحفيًا من مختلف دول إفريقيا وصلوا إلى القاهرة لتلقي تدريب في عدة مجالات، بالتعاون مع وزارة الإعلام في مصر.

وصل صحفيون شباب من 22 دولة أفريقية إلى القاهرة للمشاركة في الدورة التدريبية الثانية والخمسين للصحفيين الشباب الأفارقة، ويتم تنظيم البرنامج التدريبي لمدة 20 يومًا من قبل اتحاد الصحفيين الأفارقة بالتعاون مع وزارة الإعلام المصرية.

الصحفيون هم من غانا وبوركينا فاسو والسودان ومصر وغامبيا والنيجر وزيمبابوي وإثيوبيا وجنوب السودان وأنغولا والكونغو والسنغال وجنوب إفريقيا، والبعض الآخر من كوت ديفوار وأوغندا وجيبوتي وتونس وناميبيا وكينيا وليسوتو وبوتسوانا والغابون.

وأشار التقرير، إلى أن برنامج التدريب يشمل محاضرات حول "العلاقات الإفريقية الصينية بين التهويل والتهوين".

كما يتضمن البرنامج محاضرات حول "الثقافة الإفريقية ومردودها الاجتماعي والاقتصادي"، ولقاء مع "رئيس المحكمة الدستورية المصرية" علاوة على ذلك، سيتم إخبارهم كجزء من التدريب بفوائد التحول من الحكومة العادية الروتينية إلى الحكومة الإلكترونية، وتأثير ذلك على إيرادات الدولة، والاستغلال الاقتصادي للموارد الإفريقية، والمشكلات والحلول الخاصة بالصحافة الإفريقية، والتحديات المائية التي تواجهها القارة السمراء وتأثيرها على التنمية في إفريقيا، وإسهامات الإعلام في تحقيق التواصل بين البلدان الإفريقية ستكون ضمن أجندة تدريب الصحفيين الشباب.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تدريب الصحفيين على أهداف التنمية المستدامة والبنية التحتية كشرط للتعاون بين الدول الأفريقية، غير وضع اللاجئين والبطالة في أفريقيا.

ومن المقرر أن يزور الصحفيون الشبان بعض المواقع السياحية بما في ذلك المتحف المصري والبحر الأبيض المتوسط والنايل سات والأهرامات وأبو الهول ومعهد تكنولوجيا المعلومات.

وبدوره، قال السيد محفوظ الأنصاري ، رئيس اتحاد الصحفيين الأفغانيين، في كلمته أمام الصحفيين في حفل افتتاح الدورة، أول أمس السبت، إن "من المهم أن يتحد الصحفيون الأفارقة ويستمرون في العمل ، لضمان أن ترتفع القارة الأفريقية إلى مستوى قياسي".

وتابع: "إن البرنامج لن يكون إيجابياً ما لم يترجم المتدربون المعرفة التي سيحصلون عليها في مشاريعهم على أرض الواقع، الأمر الذي سيرفع القارة إلى القمة، وأعرب عن قلقه من أن نحو 14 مليون شاب في إفريقيا من الأميين، في حين أن 50 مليون شاب عاطل عن العمل" .

وأضاف "أن المهمة لا يمكن أن يتحقق من قبل الصحفيين وحدهم، ودعا مختلف المجتمعات داخل القارة الأفريقية لدعم المساق".

ومن جهته، قال صالح الصالحي، رئيس لجنة التدريب في المجلس الأعلى لتنظيم وسائل الإعلام، إن "البرنامج هو آلية لتدريب الصحفيين الأفارقة في مختلف المجالات، وتوسيع قاعدة معارفهم في مختلف جوانب التقارير الإخبارية".

واستطرد أن "الصحافة أداة مكنت أفراد المجتمع من معرفة ما يحدث، وحثوا وسائل الإعلام على لعب دورها بفعالية".



